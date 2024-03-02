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Общество

День спички отмечают сегодня

Международный день спички отмечается сегодня, 2 марта, сообщает сайт calend.ru.

Почему эта дата была выбрана для его учреждения – сведения разнятся. Однако в чём сходятся мнения – что спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейшим элементом человеческой жизни.

Впрочем, и сегодня они продолжают играть не последнюю роль в повседневном обиходе как удобный и дешёвый способ добывания огня.

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