День спички отмечают сегодня
Международный день спички отмечается сегодня, 2 марта, сообщает сайт calend.ru.
Почему эта дата была выбрана для его учреждения – сведения разнятся. Однако в чём сходятся мнения – что спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейшим элементом человеческой жизни.
Впрочем, и сегодня они продолжают играть не последнюю роль в повседневном обиходе как удобный и дешёвый способ добывания огня.
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