День спички отмечают сегодня

09:32, 02 марта 2024, ПАИ

Международный день спички отмечается сегодня, 2 марта, сообщает сайт calend.ru.

Почему эта дата была выбрана для его учреждения – сведения разнятся. Однако в чём сходятся мнения – что спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейшим элементом человеческой жизни.

Впрочем, и сегодня они продолжают играть не последнюю роль в повседневном обиходе как удобный и дешёвый способ добывания огня.