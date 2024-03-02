В Калининграде открылась выставка пейзажей пушкинских мест

11:01, 02 марта 2024, ПАИ

Выставка с пейзажами Михайловского, Тригорского и Петровского художницы Ларисы Антоновой открылась в Калининграде 1 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Михайловского».

Выставка картин из фондов Пушкинского заповедника посвящена местам, где жил поэт Александр Пушкин.

«В графических работах художника Ларисы Антоновой зритель без труда определит пейзажи и усадьбы Михайловского, Тригорского, Петровского. На выставке представлена серия из более двадцати произведений, написанных с натуры осенью. Это время года, как известно, и Александру Сергеевичу было по душе. В каждом произведении ощущается объём, движение воздуха и впечатляет холодная осенняя цветовая палитра», – рассказали в пресс-службе «Михайловского».