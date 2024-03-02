Пскович попался пьяным за рулём

13:55, 02 марта 2024, ПАИ

Полицейские поймали пьяного псковича за рулём автомобиля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 26 февраля у дома на Октябрьском проспекте инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «Додж». За рулём был пскович 1977 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Второго пьяного водителя полицейские обнаружили в деревне Бурехино Новосокольнического района 23 февраля. Там за руль «Рено» в нетрезвом виде сел житель Великолукского района 1983 года рождения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«И такие примеры в области далеко не единичные. А ведь, как убеждает практика, единственной ошибки или малейшей невнимательности на дороге порой достаточно, чтобы случилось непоправимое. Пьяный за рулём может совершить аварию. При этом среди пострадавших кроме него самого могут оказаться и другие люди. Нередко такое ДТП приводит к трагическим последствиям», – написали в ведомстве.