Выставка «Друзья, прекрасен наш союз!» открылась в Псковском колледже искусств

17:06, 02 марта 2024, ПАИ

Выставка «Друзья, прекрасен наш союз!» открылась в Псковском колледже искусств в честь празднования 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

На выставке представлены работы лауреатов и дипломантов областного конкурса детского художественного творчества.

На конкурс было прислано 344 работы. В творческом состязании приняли участие ребята, осваивающие предпрофессиональные образовательные программы в детских художественных школах и детских школах искусств города и области, а также студенты художественных специальностей Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

72 работы представлены в выставочном пространстве Псковского областного колледжа искусств.