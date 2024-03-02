В Палкинском районе восстановили затопленный проезд к деревне
Рабочие восстановили проезд к деревне Подмогилье-1 в Палкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
В комитете уточнили, что работы на автомобильной дороги Шабаны-Крюково- Подмогилье продолжаются, будет выполнено укрепление откосов.
«В некоторых местах дорогу продолжает размывать из-за превышения притока воды из русла реки Великой. Специалисты Псковавтодора контролируют эти участки и устраняют последствия», — написали в комитете.
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