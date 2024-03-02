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Общество

50-летний юбилей творческой деятельности празднует псковский музыкант Александр Либ 

В Псковской областной филармонии 50-летний юбилей творческой деятельности отмечает заслуженный артист России Александр Либ сегодня, 2 марта. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Концертная программа носит название «Мой путь, моя судьба…».

Репертуар Александра Либа складывался на протяжении многих лет. В сопровождении ансамбля русской музыки «Псков» звучали лучшие лирические композиции: «Очарована, околдована», «Берега, берега»; русские романсы: «Ямщик, не гони лошадей», «Дорогой длинною»; шлягеры 70-х и 80-х годов: «Лебединая верность», «Есть только миг»; народные песни: «Ухарь-купец», «Кони вороные» и другие. Концерт украсят инструментальные композиции солистов в исполнении Сергея Поторочина и Дениса Горева (балалайка), Маргариты Тепонайнен (домра), Ильи Хмелева (баян), Елены Лениной (гусли).

Первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева поздравила заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств Псковской области Александра Либа с 50-летним юбилеем творческой деятельности в Псковской областной филармонии.

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