День пирога прошёл в Стругах Красных

19:36, 02 марта 2024, ПАИ

День пирога прошёл в районной библиотеке в Стругах Красных сегодня, 2 марта. Об этом пишет районная газета «Струги».

Мероприятие организовали сотрудники библиотеки, в частности Инна Иванова, Наталья Никандрова и специалист районного Дома культуры Любовь Михайлова.

«Мастерицы принесли на вечер самые разные пироги – от маленьких до больших. И начинки у всех разнообразные: капуста, курица, рыба, ягоды, грибы, яблоки. Всего было представлено около 20 видов пирогов на любой вкус. Встретила всех гостей добродушная ведущая – барыня, которая много чего интересного рассказала про пироги, а ещё загадки загадывала, вместе со всеми играла, песни пела и плясала. Праздники, как известно, без красивых танцев не обходятся», – пишет газета.

Танец «Барыня» исполнили участницы хореографического коллектива «Русские узоры». Все желающие могли продегустировать пироги.

Кроме того, мастер-класс по выпечке провела рукодельница Надежда Иркабаева. В завершение праздника проша дегустация испеченного у всех на глазах пирога с капустой.