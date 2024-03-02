Утраченные элементы декора Благовещенской церкви Псково-Печерского монастыря воспроизвели реставраторы

20:20, 02 марта 2024, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре продолжается реставрация Благовещенской церкви. Полностью расчищен от многих слоев штукатурки один из фасадов. Читаются все уровни древней кладки и открытый реставраторами элемент архитектурного декора с традиционным псковским орнаментом «бегунок – поребрик – бегунок». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Декор венчает выступающую алтарную часть. Архитектурный элемент также открыт в ходе работ на фасаде со стороны входа.

Еще одна деталь, открытая на фасаде, – крест, расположенный между оконных проемов. Он сохранен и отреставрирован, сообщили эксперты.

Восстановлен декоративный элемент барабана купола, выполненный из керамики. Благодаря исследованиям, восстановлены и воспроизведены все утраченные элементы надписи.

В подклетах завершается инъектирование древней кладки стен и сводов.

Отметим, Благовещенская церковь построена в 1541 году.