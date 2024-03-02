Турнир по каратэ WKF памяти Героя России Дмитрия Григорьева прошёл в Новосокольниках
Традиционный открытый городской турнир по каратэ WKF памяти Героя России Дмитрия Григорьева прошёл в Новосокольниках сегодня, 2 марта. Об этом пишет районная газета «Новосокольнический край».
В соревнованиях, которые проводятся уже третий год, приняли участие 75 спортсменов из Великих Лук, Пскова, Невеля и семь караптистов из Новосокольников.
С приветственным словом к участникам состязаний обратились главный судья и инициатор соревнований Виталий Белинский, директор Новосокольнической ДЮСШ Оксана Фефелова и консультант отдела по контрольно-правовым вопросам администрации района Наталья Кривогузова.
Они поздравили с открытием турнира и напомнили о героическом подвиге нашего земляка Героя России Дмитрия Григорьева.
Участники соревновались в дисциплине кумитэ.
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