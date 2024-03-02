Тренировочные стрельбы памяти 6-й роты прошли в тире псковского ДОСААФ

22:53, 02 марта 2024, ПАИ

Тренировочные стрельбы, посвященные памяти 6-й роты в рамках проекта «Ради жизни», прошли в тире РО ДОСААФ России Псковской области сегодня, 2 марта. Участие в мероприятии приняли курсанты центра «Воин» и учащиеся школ Псковской области. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Мероприятие состояло из двух частей. Первая часть представляла собой торжественное открытие, посвященное подвигу десантников.

С патриотическими песнями и стихами выступил народный коллектив молодежного театра «Бенефис» 26-й школы. К присутствующим обратился председатель Псковской областной общественной организации «Центр чеченской культуры «БАРТ» (единство)», член Общественной палаты Псковской области Саид Дукаев, вспоминая подвиг десантников. Он рассказал о том, как побывал на высоте 776 после трагических событий.

О героическом подвиге бойцов 6-й роты рассказал руководитель Псковского регионального представительства Межрегиональной общественной организации «Право на оружие», атаман «Западного Казачьего резерва», член Общественной палаты Псковской области Вадим Азарьев.

В тире ребята могли ознакомиться с выставкой, посвящённой героям 6-й роты, а также попрактиковаться в сборке-разборке разного вида оружия, примерить шинель и прочее военное обмундирование.

В рамках подготовки к выполнению нормативов на присвоение знака «Юный Ворошиловский стрелок», прошли тренировочные сборы в формате стрельбы из винтовки СМ-2 в позиции лежа. Отличившиеся стрелки награждались копией исторического памятного знака Осоавиахим «Ворошиловский стрелок».

«Стрельба проходила в 50-метровом тире. Одновременно стреляли по пять спортсменов. Упражнение выполнялось из положения лёжа. Сначала – три пристрелочных выстрела, после чего делалась корректировка и далее пять выстрелов зачетных. Стоит отметить, что стрельба проходила из огнестрельного оружия. Более 50 участников на протяжении нескольких часов демонстрировали отличные результаты, однако лучшими стали наши курсанты!» – рассказали в Центре «Воин».

По итогам соревнований победительницей, которую наградили удостоверением и значком «Ворошиловский стрелок Осоавиахим» стала курсантка псковского филиала Центра «ВОИН» Мария Захарова.