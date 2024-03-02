Несовершеннолетний госпитализирован в результате ДТП в Новоржеве
Водитель автомобиля Nissan допустила наезд на несовершеннолетнего мотоциклиста, который госпитализирован бригадой скорой помощи в медучреждение. ДТП произошло на перекрестке улиц Рабоче-Крестьянской и Германа в Новоржеве сегодня, 2 марта. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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