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Общество

Всемирный день писателя отмечают сегодня

Всемирный день писателя отмечается ежегодно 3 марта, сообщает сайт calend.ru.

Полное название этого праздника – Всемирный день мира для писателя, он был учреждён по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба (International PEN Club), который проходил с 12 по 18 января 1986 года.

ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921 году. Название организации – аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов poets (поэты), essayists (очеркисты), novelists (романисты). Интересно, что аббревиатура в данном случае совпадает со словом pen – в переводе с английского «ручка».

Идея создания организации принадлежит английской писательнице Кэтрин Эми Доусон-Скотт (Mrs. C.A. Dawson Scott). Первым президентом ПЕН-клуба стал Джон Голсуорси (John Galsworthy). В 1923 году состоялся первый международный конгресс ПЕН-клуба в Лондоне, в то время ПЕН-центры были созданы в 11 странах мира. Сегодня подобные центры действуют в 130 странах.

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