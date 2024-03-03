Всемирный день писателя отмечают сегодня
Всемирный день писателя отмечается ежегодно 3 марта, сообщает сайт calend.ru.
Полное название этого праздника – Всемирный день мира для писателя, он был учреждён по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба (International PEN Club), который проходил с 12 по 18 января 1986 года.
ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921 году. Название организации – аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов poets (поэты), essayists (очеркисты), novelists (романисты). Интересно, что аббревиатура в данном случае совпадает со словом pen – в переводе с английского «ручка».
Идея создания организации принадлежит английской писательнице Кэтрин Эми Доусон-Скотт (Mrs. C.A. Dawson Scott). Первым президентом ПЕН-клуба стал Джон Голсуорси (John Galsworthy). В 1923 году состоялся первый международный конгресс ПЕН-клуба в Лондоне, в то время ПЕН-центры были созданы в 11 странах мира. Сегодня подобные центры действуют в 130 странах.
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