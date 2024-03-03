Автобусное сообщение Великие Луки – Витебск возобновили с начала марта

11:00, 03 марта 2024, ПАИ

Автобусное сообщение Великие Луки – Витебск возобновили с 1 марта. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Автобус ходит ежедневно. Отправление из Великих Лук в 15:10, прибытие в Витебск в 19:00, в обратном направлении отправление из Витебска в 08:20, прибытие в Великие Луки в 12:10. По пути остановки на автостанциях Невель и Городок.

Глава региона рассказал, что пауза была вызвана ошибкой перевозчиков и переоформлением необходимых лицензий.

«Все эти вопросы были проработаны, и буквально на днях и наши, и белорусские перевозчики получили лицензии – сразу сроком на 5 лет – и все необходимые разрешения», – написал Михаил Ведерников.