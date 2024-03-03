Пять военнослужащих из Псковской области погибли в зоне СВО
С пятью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
-
Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
При исполнении воинского долга погибли ефрейтор Денис Скоробогачев, рядовой Андрей Боканем, рядовой Павел Ильяшенко, рядовой Александр Хаустов, рядовой Алексей Юзеев.
Глава региона принёс соболезнования родным и близким, а также пообещал, что семьям окажут всю необходимую поддержку.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
03 марта 2024
Руководитель победившего в «Народном признании» танцевального коллектива: Дети безмерно счастливы