Жительницы Пскова рассказали о самых желанных подарках на 8 Марта

12:36, 03 марта 2024, ПАИ

Жительницы Пскова рассказали о самых желанных подарках на 8 Марта. По данным опроса сервиса SuperJob, топ-3 наиболее желанных подарков на 8 Марта – цветы, путешествия и деньги.

Самый желанный подарок на 8 Марта – цветы: о букетах мечтают три из 10 жительниц Пскова. На втором месте – путешествия (12 % опрошенных). Каждая одиннадцатая назвала деньги лучшим подарком в Женский день. 6 % мечтают о драгоценностях. 5 % – о девайсах и гаджетах. Не нужны знаки внимания 8 Марта только 3 % женщин.

Чаще всего 8 Марта женщины получают в подарок цветы (54 % опрошенных). 11 % опрошенных рассказали, что им обычно дарят конфеты. Парфюмерию и косметику чаще всего получают в подарок 10 %. 5 % женщин на 8 Марта обычно дарят деньги. Без знаков внимания в Женский день остаётся каждая седьмая.