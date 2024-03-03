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Общество

До +7 градусов ожидается в Псковской области 4 марта

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 4 марта, сообщили ПАИ в Псковском гиддрометцентре.

Будет дуть ветер юго-восточных, восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до -5 градусов, днём – от +2 до +7. Атмосферное давление будет выше нормы.

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