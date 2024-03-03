Жители Псковской области начали ставить скворечники для птиц
Жители посёлка Идрица поставили скворечник для перелётных птиц, сообщает газета «Призыв».
«Семья Волосковых из п. Идрица изготавливает домики для перелётных птиц. Проектировщики, строители, монтажники и верхолазы – дедушка и внук. Фотограф, вдохновитель и советник – очаровательная бабушка», – написали в газете.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
03 марта 2024
Победитель премии «Народное призвание – 2023» в номинации «Поступок»: Эта награда очень важна для меня
03 марта 2024
Руководитель победившего в «Народном признании» танцевального коллектива: Дети безмерно счастливы