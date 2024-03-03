Жители Псковской области начали ставить скворечники для птиц

14:24, 03 марта 2024, ПАИ

Жители посёлка Идрица поставили скворечник для перелётных птиц, сообщает газета «Призыв».

«Семья Волосковых из п. Идрица изготавливает домики для перелётных птиц. Проектировщики, строители, монтажники и верхолазы – дедушка и внук. Фотограф, вдохновитель и советник – очаровательная бабушка», – написали в газете.