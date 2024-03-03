В Госдуме назвали потенциальную причину блокировки «Википедии»

15:40, 03 марта 2024, ПАИ

Онлайн-энциклопедию «Википедию» могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN, сообщает РИА Новости.

«Википедию» могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN. Коллеги из «Руниверсалиса» абсолютно правильно обращают внимание на существование целой вики-статьи, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять, что полностью соответствует критериям, которые недавно озвучил Роскомнадзор», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

По его словам, у регулятора есть еще целый ряд претензий, по многим из которых уже вынесены судебные решения, и есть законные основания для блокировки «Википедии». Горелкин отметил, что важно, чтобы это не вызвало «резкого дискомфорта» у пользователей.