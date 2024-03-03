Эрмитаж можно будет посетить бесплатно 8 Марта
Эрмитаж раздаст определённое количество бесплатных билетов в Международный женский день, 8 Марта, сообщается на сайте музея.
Чтобы получить бесплатный билет, необходимо оформить его в специальной вкладке на официальном сайте музея или получить в кассах главного музейного комплекса и главного штаба.
Билеты будут появляться на сайте 5 и 8 марта. Один человек сможет оформить не больше трёх штук. Экскурсии нужно оплатить отдельно.
8 марта главный музейный комплекс и главный штаб будут работать с 11:00 до 20:00. Кассы закроются в 19:00.
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