Эрмитаж можно будет посетить бесплатно 8 Марта

16:59, 03 марта 2024, ПАИ

Эрмитаж раздаст определённое количество бесплатных билетов в Международный женский день, 8 Марта, сообщается на сайте музея.

Чтобы получить бесплатный билет, необходимо оформить его в специальной вкладке на официальном сайте музея или получить в кассах главного музейного комплекса и главного штаба.

Билеты будут появляться на сайте 5 и 8 марта. Один человек сможет оформить не больше трёх штук. Экскурсии нужно оплатить отдельно.

8 марта главный музейный комплекс и главный штаб будут работать с 11:00 до 20:00. Кассы закроются в 19:00.