Два человека пострадали в ДТП в Палкинском районе
Chevrolet Lanos и Hyundai столкнулись на 23-м километре трассы Псков – Кислово – Палкино в Палкинском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
В аварии пострадали 51-летний водитель и 56-летний пассажир Hyundai. Их с различными травмами госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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