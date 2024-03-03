Два человека пострадали в ДТП в Палкинском районе

18:08, 03 марта 2024, ПАИ

Chevrolet Lanos и Hyundai столкнулись на 23-м километре трассы Псков – Кислово – Палкино в Палкинском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»





В аварии пострадали 51-летний водитель и 56-летний пассажир Hyundai. Их с различными травмами госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.