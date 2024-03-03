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Общество

Стало известно, в каких странах чаще всего зимовали россияне

Самым популярным туристическим направлением у россиян этой зимой стал Таиланд – на него пришлось 50 % бронирований, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Второе место заняли ОАЭ (5,5 % бронирований), а третье – Индонезия (4,7 %).

Россияне также проводили зиму во Вьетнаме (3,6 %), Японии (3,4 %), Турции (2,5 %), Италии (2,2 %), Мексике (2 %), Китае (1,9 %) и Испании (1,7 %).

Ранее сообщалось, что 75,5 % россиян путешествовали внутри страны в зимний сезон. Чаще всего они ездили в Москву (28,2 % туристов), Санкт-Петербург (13,8 %) и Сочи (8,3 %).

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