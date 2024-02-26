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Общество

Большинство россиян путешествовали внутри страны в зимний сезон

75,5 % россиян путешествовали внутри страны в зимний сезон. Доля таких поездок выросла на 7 % по сравнению с предыдущим годом, сообщают «Известия» со ссылкой на OneTwoTrip.

Чаще всего россияне ездили в Москву (28,2 % туристов), Санкт-Петербург (13,8 %) и Сочи (8,3 %).

Спросом также пользовались поездки в Казань (2,7 %), Екатеринбург (2,3 %), Краснодар (2 %), Нижний Новгород (1,6 %), Калининград (1,5 %), Новосибирск (1,4 %) и Ростов-на-Дону (1,4 %).

Наиболее востребованными зарубежными городами стали Стамбул (9,6 %), Дубай (6,5 %) и Бангкок (4,3 %). Россияне также ездили в Минск (4,1 %), Ереван (2,7 %), Паттайю (2,3 %), Париж (1,6 %), Тбилиси (1,5 %), Баку (1,4 %) и Рим (1,3 %).

Ранее сообщалось, что в январе турпоток из России в Турцию сократился почти на 18 %.

Отмечалось также, что чаще всего в прошлом году российские туристы ездили в Абхазию, Турцию и Казахстан.

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