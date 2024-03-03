Печеряне сразились в рамках районного этапа всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»

22:16, 03 марта 2024, ПАИ

Участники районного этапа всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» встретились во Дворце творчества детей и молодёжи в Печорах, сообщает газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»







В турнире приняли участие четыре команды Печорского района (16 человек и наставники).

Главный судья Дмитрий Пиллер подвёл итоги и определил победителей. Первое место заняла МБОУ «Изборский лицей», второе – МБОУ «Лавровская гимназия», третье и четвёртое – МБОУ «Печорская гимназия» и МБОУ «Паниковская СОШ» соответственно.

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