Мастер-класс по созданию народной куклы «Мамушка-нянюшка» прошёл в Красногородском районе

22:43, 03 марта 2024, ПАИ

Мастер-класс по изготовлению народной куклы «Мамушка-нянюшка» прошёл в Покровском доме культуры Красногородского района, сообщает газета «Заря».

«На мастер-класс собрались дети и взрослые – все, кто интересуется народными традициями и ремёслами. Юные мастерицы и опытные рукодельницы узнали об истории и традициях создания куклы, которая является семейным оберегом, приносит в дом счастье. В уютной горнице создавались умелыми руками из разноцветных лоскутков, ленточек, тесьмы, нитей очаровательные мамушки, держащие в руках ребёнка – куклы-пеленашки. Кукла с дитятком является оберегом, её можно подарить своим дорогим и близким людям с пожеланием мира и семейного благополучия», – рассказали в газете.

По словам участников мастер-класса, занятие было интересным и познавательным, но в то же время потребовалось приложить много сил и терпения, чтобы изготовить куклы по всем канонам, соблюдая технологию.