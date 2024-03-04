До 13 марта временно перекрыт участок дороги по улице Крупской в Пскове
С сегодняшнего дня вводится временное прекращение движения автотранспорта по улице Крупской в районе дома №9. Об этом ПАИ сообщили в Госавтоинспекции.
Движение будет прекращено в связи с производством работ по строительству инженерных сетей водоотведения с 8:00 4 марта до 18:00 13 марта.
В качестве объезда определены Хлебный проезд, 1-й Филоновский проезд.
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