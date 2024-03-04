Россиян предупредили об опасных для здоровья первоцветах

09:37, 04 марта 2024, ПАИ

Россиян предупредили об опасности для здоровья при сборе первоцветов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рослесинфорга.

«Пейзажи с первоцветами восхищают, но чтобы так было и дальше, их нужно оставить расти в естественной среде. Рвать и выкапывать их даже опасно, многие из них ядовиты. На первоцветах часто обитают клещи, переносчики энцефалита и боррелиоза», – пояснили там.

Кроме того, зачастую бывает сложно отличить краснокнижный и некраснокнижный виды, а за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений можно получить штраф.

Например, за продажу или покупку краснокнижных подснежников предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей для физических лиц и до одного миллиона рублей для юридических лиц.

«Первым в лесу появляется морозоустойчивый подснежник. В целом найти подснежник в лесу можно по всей России, преимущественно в марте и апреле, исключение – регионы Крайнего Севера», – отметили в Рослесинфорге.

Среди первоцветов также встречается крокус, известный также как шафран, из которого и создают приправу. Срывать этот первоцвет также нельзя, так как некоторые его виды несъедобны и внесены в Красную книгу. В марте-апреле в лесах европейской части России появляется пролеска, которая занесена в некоторых регионах средней полосы в Красную книгу.