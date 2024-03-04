21 единицу оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

09:42, 04 марта 2024, ПАИ

С 25 февраля по 3 марта сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 172 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 13 административных правонарушений, изъяли 21 единицу оружия и 46 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.