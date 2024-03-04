За проекты благоустройства в Псковской области можно будет проголосовать в дни выборов 15-17 марта

09:45, 04 марта 2024, ПАИ

За проекты благоустройства на территории Псковской области можно будет проголосовать в дни выборов – 15, 16 и 17 марта, об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В дни выборов президента России, с 15 по 17 марта, жители Псковской области смогут также отдать свой голос за благоустройство городской среды. В этом году в рейтинговом голосовании примут участие 78 общественных территорий нашего региона. Победившие объекты будут благоустроены в следующем году в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда», – написал глава региона.



Адреса, по которым можно принять участие в голосовании, указаны на портале национальныепроекты.рф/благоустрой.