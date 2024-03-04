Великолукские баскетболистки стали первыми на турнире в Смоленске
Великолукские баскетболистки, воспитанницы спортшколы «Экспресс» 2011-2012 годов рождения стали победителями традиционного открытого турнира, посвящённого памяти Героя России Андрея Панова. Соревнования прошли в Смоленске 1 и 2 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.
Великолукские девушки под руководством Евгении Егоровой смогли оставить позади четыре команды из Смоленска, Рославля, Заднепровья и Десногорска.
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