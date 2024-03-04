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Культура

Органист-виртуоз из Германии выступит в Пскове

10 марта в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове состоится концерт органной музыки из цикла «От Букстехуде до Таривердиева». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото предоставлено организаторами концерта

В концерте примет участие Александр Патрушин (орган), выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова на кафедре органа и клавесина, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, студент HMT Felix Mendelssohn-Bartgoldy в Лейпциге (Германия) по специальности «орган».

В концерте прозвучат музыкальные произведения XVIII-XX веков: германских композиторов и органистов эпохи барокко Дитриха Букстехуде и Иоганна Себастьяна Баха, французского органиста и композитора-симфониста XIX-XX веков Луи Вьерна и советского и российского композитора-полифониста Микаэла Таривердиева, пишущего много музыки для кинематографа.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.

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