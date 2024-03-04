Месячник по благоустройству стартует в Великих Луках 18 марта

11:39, 04 марта 2024, ПАИ

Весенний месячник по благоустройству пройдет в Великих Луках с 18 марта. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

Всех физических и юридических лиц призывают провести санитарную очистку и уборку на их территориях, а также в радиусе не менее десяти метров от границ занимаемых земельных участков и ограждений, а также закрепленных улиц и скверов.

Что касается жителей частного сектора, то им следует провести уборку на придомовых территориях и очистить ливневые канавы.