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Общество

Блиндажные свечи для отправки на СВО изготавливают сотрудники псковского УФСИН

Сотрудники автотранспортного подразделения УФСИН России по Псковской области присоединились к акции по изготовлению окопных блиндажных свечей. Первую партию в составе совместного гуманитарного груза в ближайшее время доставят адресатам, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото УФСИН России по Псковской области

В течение нескольких месяцев активисты в лице Александра Лабанова, Игоря Яковлева и Алексея Антонова в свободное от службы время из подручных материалов и вторсырья мастерили свечи. Всего изготовлено порядка 100 свечей.

По их словам, процесс создания блиндажной свечи недолгий, занимает около 10 минут, нужно только заранее подготовить комплектующие. К делу представители уголовно-исполнительной системы подошли ответственно: изучили тонкости изготовления, протестировали и выработали свою технологию, продлевающую время горения. Свеча от сотрудников УФСИН специальной формы – круговая, с определенным уровнем огня.

«Мы в этом деле не первопроходцы, но постарались сделать так, чтобы наши свечи горели долго и тепла от них было много. Сейчас изготовили первую пробную партию. Она уже отправлена бойцам, надеемся, это станет хорошим подспорьем в их повседневной жизни. Приступили к новой, останавливаться на достигнутом не собираемся», – рассказал инициатор акции Александр Лабанов.

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