Погода без существенных осадков ожидается в Псковской области 5 марта

13:15, 04 марта 2024, ПАИ

Переменная облачность прогнозируется на территории Псковской области 5 марта. Погода ожидается без существенных осадков, сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от 0 до -5 градусов, днём от 0 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.