Погода без существенных осадков ожидается в Псковской области 5 марта
Переменная облачность прогнозируется на территории Псковской области 5 марта. Погода ожидается без существенных осадков, сообщает Псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области ночью составит от 0 до -5 градусов, днём от 0 до +3 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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