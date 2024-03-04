Симфонический оркестр Петрозаводской государственной консерватории выступит в Пскове

11:57, 04 марта 2024, ПАИ

Псковичей и гостей Пскова приглашают на концерт Симфонического оркестра Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова, который состоится 18 марта в Псковской филармонии. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной филармонии.

Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В программе концерта можно услышать яркие произведения русских классиков, среди которых: симфония № 5 А. Глазунова – глубокое, полное драмы произведение, наполненное смятением и горькими размышлениями. «Сказка» Н. Римского-Корсакова – симфоническая пьеса, навеянная прологом к поэме «Руслан и Людмила» А. Пушкина.