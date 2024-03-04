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Происшествия

Пять лет тюрьмы грозит усвятскому угонщику УАЗа

Житель Усвят угнал УАЗ, чтобы прокатиться. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пять лет тюрьмы грозит усвятскому угонщику УАЗа. Фото: ПАИ

2 марта от дома в переулке Радужном в Усвятах неизвестный угнал автомобиль УАЗ. Эту машину нашли в деревне Ильино Усвятского района.

Полицейские по горячим следам установили личность подозреваемого в угоне. Им оказался безработный, ранее судимый 28-летний житель Усвят. Кроме того, у мужчины нет водительских прав, а автомобиль он угнал, чтобы прокатиться.

Теперь он обвиняется в преступлении по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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