Островича осудят за кражу велосипедов и алюминиевой посуды с чужой дачи

12:20, 04 марта 2024, ПАИ

Островские полицейские по горячим следам раскрыли кражу двух велосипедов и металла. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, днем 29 февраля из сарая у дачного дома на улице Большой Пионерской в Острове неизвестный сорвал навесной замок и украл имущество у 75-летней женщины. Злоумышленник похитил два велосипеда и другие металлические изделия, в том числе алюминиевую посуду. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

По горячим следам полиция установила виновного в краже. Им оказался безработный 46-летний житель Острова. Часть похищенного у него изъяли.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.