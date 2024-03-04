Музейная мастерская организует мастер-класс «Кукла-наперсница»

12:15, 04 марта 2024, ПАИ

Музейная мастерская приглашает на мастер-класс «Кукла-наперсница» в Палатах у Сокольей башни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Наперсница – кукла-подружка для общения, которой можно поверить свои тайны, секреты, обиды и печали, радости и горести. Это куколка-подвеска, которая всегда может быть рядом.

«На мастер-классе из простых лоскутков можно создать образ, полный энергии любви и доброжелательности, приносящий благополучие и радость», – отметили в музее.

Мастер-класс пройдет 8 марта в 13:00. Запись на мастер-класс: 8 (8112) 33-13-90 (доб. 1). Место встречи: Комсомольский пер., 7. Билеты по ссылке.