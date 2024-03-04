Дни памяти Валентина Курбатова пройдут в Псковской областной библиотеке

13:47, 04 марта 2024, ПАИ

Литературно-музыкальную композицию «Колесо жизни» представят студенты Псковского областного колледжа искусств в рамках дней памяти литературного критика Валентина Курбатова с 4 по 6 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной библиотеки.

Представление пройдёт 4 марта в 15.00 в актовом зале областной библиотеки.

«О Валентине Курбатове как о литераторе, общественном деятеле, друге будут говорить в библиотеке его имени в дни его памяти», — отмечает руководитель кабинета Курбатова областной библиотеки Мария Иванова.

5 марта на портале «Кабинет Курбатова» будут опубликованы итоги III Всероссийского конкурса-акции изобразительного искусства «Курбатов на каждый день». На конкурс поданы заявки из Пскова и Великих Лук, Чусового Пермского края (город юности Курбатова), Ростовской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Татарстан.

А 6 марта в 12.00 на первом этаже библиотеки пройдет открытие выставки фотографий «Итальянский дневник». Автор фотографий – Георгий Василевич, друг Курбатова, директор ФГБУК «Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», заслуженный работник культуры РФ.