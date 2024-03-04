Избирательные бюллетени к выборам президента РФ напечатали в Псковской области
Печать избирательных бюллетеней к выборам президента России завершили в Псковской области. Всего было изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней, сообщили ПАИ в облизбиркоме.
Всего в Псковской области будут использоваться два вида избирательных бюллетеней. Бюллетени, предназначенные для ручного подсчёта голосов, печатаются на белой бумаге с фоновой защитной сеткой зеленого цвета на лицевой стороне. На избирательных бюллетенях для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) фоновая защитная сетка наносится на оборотной стороне.
В территориальных избирательных комиссиях бюллетени будут находиться под охраной сотрудников полиции.
Напомним, выборы президента России пройдут 17 марта, а само голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. В Псковской области также будет применено дистанционное электронное голосование.
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