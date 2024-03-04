Избирательные бюллетени к выборам президента РФ напечатали в Псковской области

15:16, 04 марта 2024, ПАИ

Печать избирательных бюллетеней к выборам президента России завершили в Псковской области. Всего было изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней, сообщили ПАИ в облизбиркоме.

Всего в Псковской области будут использоваться два вида избирательных бюллетеней. Бюллетени, предназначенные для ручного подсчёта голосов, печатаются на белой бумаге с фоновой защитной сеткой зеленого цвета на лицевой стороне. На избирательных бюллетенях для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) фоновая защитная сетка наносится на оборотной стороне.

В территориальных избирательных комиссиях бюллетени будут находиться под охраной сотрудников полиции.

Напомним, выборы президента России пройдут 17 марта, а само голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. В Псковской области также будет применено дистанционное электронное голосование.