Более четырёх миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

09:59, 05 марта 2024, ПАИ

Более четырёх миллионов рублей потеряли жители Пскова, Великих Лук и Псковского района из-за мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Неизвестные звонили жителям Пскова, Великих Лук и Псковского района и предлагали дополнительный заработок в интернете.

В общей сложности потерпевшие потеряли более четырёх миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела.

Ранее сообщалось, что злоумышленники похитили у жителей Псковской области более полутора миллионов рублей.