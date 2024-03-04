В Псковский центр психиатрии требуется палатный санитар с зарплатой от 25 тысяч рублей
В Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии требуется палатный санитар, сообщается в телеграм-канале учреждения.
Обязанности: производить уборку помещений в соответствии с установленными правилами; вести наблюдение за пациентами; помогать старшей медицинской сестре при получении медикаментов, инструментов, оборудования и доставлять их в отделение.
Требования: ответственность, исполнительность.
Условия: график работы сутки через двое; сутки через трое; стабильные выплаты заработной платы два раза в месяц; официальное трудоустройство с первого рабочего дня; зарплата от 25 тысяч рублей.
Место работы: Псковский район, деревня Богданово. Телефон 8 (8112) 69-67-11.
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