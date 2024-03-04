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Культура

Выставка работ художника Александра Коростелёва откроется в Пскове 6 марта

Выставка работ художника Александра Коростелёва «...И вновь весна» откроется в Доме офицеров в Пскове 6 марта в 18:00, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Выставка работ художника Александра Коростелёва откроется в Пскове 6 марта. Фото: пресс-служба Дома офицеров

На выставке будут представлены серии картин «Три возраста женщины», «Ожидание», «Ужин джентльмена», «Купание зелёного дракона» и другие.

«Какими будут открытия, зависит только от зрителя: от его опыта и предпочтений, от широты взглядов, желаний и даже от настроения, с которым он войдёт в зал. Прихватите лучшее из них – и искрящееся, легкое весеннее послевкусие от выставки вам обеспечено», – отметили организаторы.

Выставочный зал находится по адресу: город Псков, улица Комдива Кирсанова, дом 5.

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