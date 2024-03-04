Филиал ПсковГУ в Великих Луках организует день открытых дверей

14:51, 04 марта 2024, ПАИ

21 марта в 14:00 в филиале ПсковГУ в Великих Луках пройдет день открытых дверей, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Мероприятие состоится по адресу: Новослободская набережная, 24.

На встрече абитуриенты и их родители смогут узнать о преимуществах и перспективах обучения в филиале, специальностях СПО, направлениях высшего образования, правилах приема, а также получат ответы на интересующие вопросы о поступлении.

Справки по телефону 8 (811 53) 68 980.