Филиал ПсковГУ в Великих Луках организует день открытых дверей
21 марта в 14:00 в филиале ПсковГУ в Великих Луках пройдет день открытых дверей, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
Мероприятие состоится по адресу: Новослободская набережная, 24.
На встрече абитуриенты и их родители смогут узнать о преимуществах и перспективах обучения в филиале, специальностях СПО, направлениях высшего образования, правилах приема, а также получат ответы на интересующие вопросы о поступлении.
Справки по телефону 8 (811 53) 68 980.
Комментарии: 0 Обсудить >>>