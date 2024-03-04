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Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с арендованным автомобилем в Пскове

Двух человек госпитализировали после ДТП в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Два человека пострадали в ДТП с арендованный автомобилем в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два человека пострадали в ДТП с арендованный автомобилем в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два человека пострадали в ДТП с арендованный автомобилем в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два человека пострадали в ДТП с арендованный автомобилем в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два человека пострадали в ДТП с арендованный автомобилем в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два человека пострадали в ДТП с арендованный автомобилем в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два человека пострадали в ДТП с арендованный автомобилем в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и протаранил дерево за круговым движением у дома №16 на улице Декабриста Пущина. По предварительным данным, автомобиль арендованный.

В результате ДТП водителя и пассажира госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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