Два человека пострадали в ДТП с арендованным автомобилем в Пскове

17:21, 04 марта 2024, ПАИ

Двух человек госпитализировали после ДТП в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»













Водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и протаранил дерево за круговым движением у дома №16 на улице Декабриста Пущина. По предварительным данным, автомобиль арендованный.

В результате ДТП водителя и пассажира госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.