Два человека пострадали в ДТП с арендованным автомобилем в Пскове
Двух человек госпитализировали после ДТП в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и протаранил дерево за круговым движением у дома №16 на улице Декабриста Пущина. По предварительным данным, автомобиль арендованный.
В результате ДТП водителя и пассажира госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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