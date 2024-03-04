Пскович получил 16 месяцев ограничения свободы за случайное убийство жены

16:01, 04 марта 2024, ПАИ

Пскович получил 16 месяцев ограничения свободы за случайное убийство жены, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

1 мая 2023 года подсудимый вместе с супругой выпивал спиртное, затем муж и жена поссорились, вышли на лестничную площадку, где муж толкнул жену. Супруга упала, ударилась головой о бетонный пол площадки, получила черепно-мозговую травму и через полтора месяца умерла в больнице.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказания в виде 1 года 4 месяцев ограничения свободы.