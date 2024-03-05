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Игорь Иванов: Если малый бизнес хочет вырасти, тогда ему точно нужен профсоюз

Если малый бизнес хочет вырасти, тогда ему точно нужен профсоюз, заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Игорь Иванов: «Если малый бизнес хочет вырасти, тогда ему точно нужен профсоюз». Фото: ПАИ

«Если малый бизнес со временем хочет вырасти, тогда ему точно нужен профсоюз. Потому что профсоюз – это колоссальный человеческий ресурс и возможности. Мы можем быть полезны малому бизнесу: заключить дисконтные договоры, предоставить возможность работы с нашей материально-технической базой. У нас много предпринимателей, которые арендуют помещения у областного профсоюза, пользуются программами, размещают своих коллег из других регионов, если это необходимо. Они могут участвовать в бизнес-мероприятиях, которые мы проводим. Это также и вопросы коммуникации, что очень важно, потому что иногда важные деловые вопросы решаются при случайном личном разговоре. Областной совет профсоюзов – это большая площадка и возможность для таких коммуникаций», – отметил гость эфира.

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