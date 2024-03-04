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Культура

 8 марта псковичек приглашают побывать на выставке фарфора

8 марта в 12:00 и 14:00 псковичек приглашают побывать на выставке фарфора из коллекции Псковского музея. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото пресс-службы музея

В музейном комплексе «Двор Постникова» на выставке «Сокровища из старого буфета» представлена коллекция советского многотиражного фарфора 1920-1940-х годов из собрания Псковского музея-заповедника. В собрании находится порядка 200 предметов, относящихся к довоенному периоду, 167 из них представлены на выставке. Это чайные и столовые сервизы или их фрагменты, отдельные столовые и чайные предметы, предметы декора, скульптура малых форм.

Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (8112) 29-22-59. Место встречи: ул. О. Кошевого, 2.

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