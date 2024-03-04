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9 марта псковичей и туристов приглашают на масленичные гуляния в Бугрово

9 марта гостей и жителей Пушкиногорья зовут на масленичные гуляния в Бугрово, сообщили ПАИ в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Михайловское».

Игорь Шаймарданов. Пушкин на масленице (из цикла «Ситцевый Пушкин»). Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Сценарий театрализованной программы из цикла «Праздники народного календаря» музейщики, они же «бугровские пушкинские крестьяне», традиционно пишут с опорой на сочинения своего «михайловского барина Ляксандры Сэргеича», включая в действо множество местного этнографического материала во всём его жанровом разнообразии. «Программа постоянно обновляется. В нынешнем году, например, — рассказывает начальник отдела массовых мероприятий Пушкинского заповедника Ирина Егорова, — в неё включили одну из песен всемирно знаменитой псковской исполнительницы Ольги Сергеевой «В нас масляница-гуляница». Именно по этой песне, в конечном счёте, и решено было назвать вновь подготовленный интерактив».

В заповеднике просят учесть, что типологическое мельничное подворье — весьма просторное по псковским деревенским меркам пушкинского времени — на самом деле невелико. Одновременно здесь могут находиться не более сорока посетителей. Поэтому о своём желании побывать на масленице в Бугрово лучше сообщить музейщикам заранее, тем самым гарантированно «забронировав» себе место на празднике.

Это можно сделать по телефонам 8 (81146) 2-23-21, 8 (81146) 2-18-15, со среды по воскресенье, в рабочие часы Пушкинского заповедника. По этим же номерам или на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Услуги → Музейные программы и занятия → Музейный комплекс «Бугрово» можно разузнать и о времени проведения сеансов для индивидуальных посетителей и для организованных туристических групп, другие важные подробности о предстоящих «гуляниях».

В музее особо отмечают, что оплатить билет на фольклорную программу «Масляница-гуляница» можно в том числе и посредством «Пушкинской карты».

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9 марта псковичей и туристов приглашают на масленичные гуляния в Бугрово

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