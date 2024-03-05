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Общество

Евгений Панфёров: В премии «Народное признание» нет проигравших

В Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» нет проигравших, заявил корреспонденту ПАИ главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров.

Евгений Панфёров: «В премии «Народное признание» нет проигравших». Фото: Андрей Кокшаров

«В моём коллективе тысяча человек. Я думаю, что мы проявляли одну из наибольших активностей в голосовании – в общей сложности в своей номинации мы собрали более пяти тысяч голосов. Мы сами с первого тура голосовали, активно обсуждая каждого номинанта. Я хочу сказать, что в каждой номинации есть первые, но проигравших точно нет. Все они – абсолютные победители. Я желаю, чтобы все номинанты не останавливались и двигались дальше. Тогда они обязательно победят и будут первыми!» – отметил Евгений Панфёров.

Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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