Встреча с реставраторами проходит в региональном избирательном штабе в Пскове

17:18, 04 марта 2024, ПАИ

Встреча с реставраторами проходит в региональном избирательном штабе в Пскове сегодня, 4 марта. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Мероприятие проходит в рамках диалога о сохранении уникального наследия Псковской области. Перед присутствующими выступил директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» Денис Василенко.

Он отметил, что сегодня исполняется 206 лет после установки памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве. «Он установлен в честь освободителей от польских интервентов. Мы понимаем, насколько важно было это преодолеть. В те времена все объединились для освобождения страны», – отметил Денис Василенко.

«Цель нашей организации – реставрация культурных объектов Псковской области. Мы заключили соглашение с Министерством культуры, и были определены объекты. Одно из первых мероприятий – укрепление склона Снетогорского монастыря. Тем самым удалось сохранить Южную башню и её отреставрировать», – рассказал он.

Также участникам встречи показали методы рестраврации, которые применяют специалисты на памятниках в Псковской области.